Canal + : confirmation des perspectives annuelles

(AOF) - Le groupe Canal +, en amont de sa première assemblée générale et six mois après sa cotation, indique être en mesure de confirmer ses perspectives 2025 de chiffres d'affaires et d'Ebitda (515 millions d'euros en ligne avec les prévisions). La société table sur une amélioration ponctuelle et significative de la trésorerie, supérieure à 500 millions d'euros en 2025, en amont du projet d'acquisition de MultiChoice group.

Canal+ SA et MultiChoice Group Limited avaient annoncé le 21 mai dernier que la commission sud-africaine de la concurrence a recommandé l'approbation de leur transaction proposée, sous réserve de certaines conditions.

