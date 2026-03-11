Canal+ chute, les perspectives de MultiChoice déçoivent

L'action Canal+ CAN.L chute nettement mercredi après la publication des résultats financiers du groupe audiovisuel français, ses perspectives 2026, notamment pour sa filiale MultiChoice acquise l'année dernière, ayant déçu les investisseurs.

A Londres, vers 10h35 GMT, l'action chute de près de 17%.

Le producteur de la série de films "Paddington", qui cherche à se transformer en groupe de divertissement global et veut rivaliser avec des géants tels que Netflix NFLX.O , a enregistré un chiffre d'affaires de 8,67 milliards d'euros en 2025, pour un total de 42,3 millions d'abonnés, selon un communiqué.

Canal+, qui a finalisé en septembre dernier l'acquisition du géant de la radiodiffusion MultiChoice MCGJ.J , a cependant vu le nombre d'abonnés du groupe sud-africain décliner pour tomber à 14,4 millions l'année dernière, après 14,9 millions en 2024.

"Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre, hors MultiChoice, a augmenté de 0,4% en glissement annuel, ce qui est décevant par rapport à la croissance de 1,2% observée au cours des neuf premiers mois", relève dans une note Jean-Michel Salvador, analyste chez AlphaValue.

Selon le courtier, l'attention se porte notamment mercredi sur les perspectives 2026 de Canal+ pour l'ensemble du groupe et particulièrement celles de MultiChoice, qui rencontrait des difficultés sur ses marchés depuis 2023.

Canal+ a déclaré dans son communiqué viser un chiffre d'affaires "stable" pour le groupe combiné en 2026 et "en léger recul" pour MultiChoice.

"Le groupe a élaboré un plan de redressement (...), mais prévoit tout de même une légère baisse du chiffre d'affaires de MultiChoice en 2026 en raison d'une légère diminution du nombre d'abonnés", souligne Jean-Michel Salvador. "Pas de quoi se vanter."

"Le premier trimestre de la consolidation de MultiChoice et les spécificités du plan de développement africain ne devraient pas enthousiasmer les investisseurs", résume-t-il.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)