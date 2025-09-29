 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Canal + : Christopher McLoughlin nommé directeur du pôle Documentaires
information fournie par AOF 29/09/2025 à 09:45

(AOF) - Christopher McLoughlin est nommé directeur du pôle Documentaires de Canal+ France. Il succède à Christine Cauquelin et reportera à Jean-Marc Juramie, directeur général adjoint de Canal+ France en charge des programmes et des antennes. Dans ses nouvelles fonctions, il aura en charge l’ensemble des documentaires de Canal+ France, ainsi que les chaînes Canal+ Docs, Planète+, Planète+ Crime, Planète+ Aventure et Seasons. Il assurera en particulier la responsabilité créative et opérationnelle des Créations Documentaires CANAL+.

Christopher McLoughlin débute sa carrière comme consultant en stratégie chez L.E.K. Consulting, avant de rejoindre Areva, spécialiste européen des énergies nucléaires et renouvelables.

Il intègre le groupe Canal+ en 2017 au sein de la direction de la stratégie.

En 2020, il rejoint le pôle documentaires de Canal+ en France en tant que responsable éditorial, avec notamment la responsabilité des documentaires Sport.

