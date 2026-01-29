Canal anticipe plus de 400 MEUR de synergies d'ici 2030 avec MultiChoice
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 10:10
" Avec l'acquisition de MultiChoice, Canal a créé une plateforme mondiale de divertissement solidement ancrée en Europe et en Afrique ", a déclaré Maxime Saada, président du directoire du groupe audiovisuel.
Il souligne que la nouvelle taille du groupe permettra de générer des synergies substantielles, en particulier sur la base de coûts, tout en positionnant l'ensemble pour bénéficier pleinement de la croissance attendue du continent africain.
Au cours des dix dernières années, Canal a multiplié par quatre son parc d'abonnés pour atteindre 40 millions, avec une position de leader dans 40 pays en Europe et en Afrique. Le groupe met en avant des fondamentaux jugés solides, reposant sur une situation financière saine, une puissance de distribution renforcée, une offre diversifiée de contenus locaux et internationaux, des productions internes performantes et des partenariats de long terme avec les grands studios, plateformes de streaming et ligues sportives.
Valeurs associées
|312,450 GBX
|LSE
|+12,80%
