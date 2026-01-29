 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canal anticipe plus de 400 MEUR de synergies d'ici 2030 avec MultiChoice
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 10:10

Canal SA a annoncé les synergies de coûts attendues à la suite de l'acquisition de MultiChoice Group (MCG). Le groupe anticipe, à l'horizon 2030, une contribution annuelle de ces synergies supérieure à 400 MEUR sur l'Ebita et à 300 MEUR sur le flux de trésorerie disponible.

" Avec l'acquisition de MultiChoice, Canal a créé une plateforme mondiale de divertissement solidement ancrée en Europe et en Afrique ", a déclaré Maxime Saada, président du directoire du groupe audiovisuel.

Il souligne que la nouvelle taille du groupe permettra de générer des synergies substantielles, en particulier sur la base de coûts, tout en positionnant l'ensemble pour bénéficier pleinement de la croissance attendue du continent africain.

Au cours des dix dernières années, Canal a multiplié par quatre son parc d'abonnés pour atteindre 40 millions, avec une position de leader dans 40 pays en Europe et en Afrique. Le groupe met en avant des fondamentaux jugés solides, reposant sur une situation financière saine, une puissance de distribution renforcée, une offre diversifiée de contenus locaux et internationaux, des productions internes performantes et des partenariats de long terme avec les grands studios, plateformes de streaming et ligues sportives.

Valeurs associées

CANAL+
312,450 GBX LSE +12,80%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank