Canal+ annonce que « Paddington 4 » est en préparation, tout en consolidant sa position dominante sur le marché français du streaming

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Leo Marchandon

Maxime Saada, directeur général de Canal+

CAN.L , a déclaré mardi qu’un quatrième film « Paddington » en prise de vues réelles était en cours de développement avec des acteurs de premier plan, donnant ainsi un nouvel élan à l’une des plus grandes franchises internationales de StudioCanal. Le diffuseur payant sera également le premier à diffuser « Paddington 4 » sur le petit écran en France, six mois seulement après sa sortie en salles. Il a renouvelé son accord avec les organisations cinématographiques françaises jusqu’en 2032 lundi, s’engageant à réaliser des investissements en échange d’un accès anticipé aux nouvelles sorties.

Le groupe n’a pas communiqué la date de sortie du film ni ses plans de distribution.

Canal+ investira environ 1 milliard d’euros dans le cinéma français et européen sur une période de cinq ans à compter de 2028. En contrepartie, il bénéficie d’un accès privilégié aux nouvelles sorties en salles en vertu de la législation française sur les médias, tant pour ses propres films que pour les contenus acquis — un avantage alors que les services de streaming mondiaux se disputent les abonnés. “Lorsque nous achetons des films et que nous avons des accords avec Universal, Warner, Paramount… tous ces films sont disponibles sur la plateforme Canal+ en France six mois après leur sortie. Lorsque Netflix a un accord avec Universal, la plateforme doit attendre 15 mois avant de diffuser le film (en France),” a déclaré Saada à Reuters.

Pour s’assurer les droits de diffusion anticipée, Canal+ doit investir environ 140 millions d’euros par an, a précisé Saada. “Nous nous sommes donc engagés à dépenser environ 50 millions d’euros supplémentaires par an.”

Cet investissement ne représente qu’une partie du budget bien plus important consacré par le groupe aux contenus. Canal+ a dépensé 2,25 milliards d’euros en coûts de contenus rien qu’au premier semestre 2026, entre films, télévision et sport sur ses marchés internationaux. La France a généré 1,77 milliard d’euros du chiffre d’affaires du premier semestre , ce qui en fait le plus grand marché individuel de Canal+.