Canal+ annonce la prise de controle effective de MultiChoice
information fournie par Zonebourse 22/09/2025 à 08:46
'L'acquisition de MultiChoice par Canal+ marque sa plus grande opération jamais réalisée, consolidant ainsi la position du Groupe combiné en tant qu'entreprise mondiale de médias et de divertissement' indique la direction.
Le Groupe combiné compte désormais plus de 40 millions d'abonnés dans près de 70 pays d'Afrique, d'Europe et d'Asie, et près de 17 000 salariés.
Valeurs associées
|236,700 GBX
|LSE
|-0,29%
A lire aussi
-
Le procès de Cédric Jubillar, accusé du meurtre de son épouse Delphine, s'est ouvert lundi matin à Albi, pour une audience de quatre semaines qui doit faire la lumière sur l'énigme de la disparition de cette infirmière en décembre 2020, dont le corps n'a jamais ... Lire la suite
-
Nexans a annoncé lundi avoir obtenu un financement de 250 millions d'euros de la part de la Banque européenne d'investissement (BEI) en vue de soutenir ses programmes de recherche et développement (R&D), ainsi que certains de ses investissements industriels.
-
Les principales Bourses européennes évoluent en petite baisse en début de séance lundi, les investisseurs attendant des précisions sur les politiques monétaires. À Paris, le CAC 40 perd 0,43% à 7.819,92 points vers 07h17 GMT. Le Dax à Francfort lâche 0,15%, le ... Lire la suite
-
Nexans a déclaré lundi s'être vu octroyer un financement de 250 millions d'euros par la Banque européenne d’investissement (BEI), en vue de soutenir ses programmes de recherche, développement et innovation (RDI) sur la période 2024-2029. Outre la RDI, les projets ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer