(AOF) - Canal + annonce la création de sa Fondation afin de "pouvoir contribuer au droit à la culture pour tous". Présidé par Stéphane Roussel, le conseil d’administration de cette Fondation est paritaire et composé à la fois de collaborateurs et de personnalités externes au groupe. Les programmes de la Fondation auront vocation à proposer des expériences culturelles ainsi que des formations dans tous les territoires où le groupe est présent, à l'image d'initiatives préexistantes comme " Create Joy ", qui s'engage pour l'égalité des chances dans les industries culturelles et créatives.