Canal + : Amandine Ferré nommée directrice financière

(AOF) - Amandine Ferré est nommée directrice financière du groupe Canal + et prendra ses nouvelles fonctions à compter du 16 septembre 2024. Elle succèdera à Grégoire Castaing, directeur général adjoint du groupe en charge des finances et de la stratégie, et reportera à Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal +. Elle intègre dès aujourd’hui le comité exécutif du groupe.