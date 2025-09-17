Canal + : Agnès Judes nommée directrice des talents et des opérations spéciales

(AOF) - Agnès Judes est nommée directrice des talents et des opérations spéciales de Canal+, à compter de septembre 2025. Elle reportera à Jean-Marc Juramie, directeur général adjoint en charge des programmes et des antennes. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle pilotera une cellule dédiée à l’accueil, l’accompagnement et la valorisation des Talents.
