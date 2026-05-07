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Canadian Natural Resources dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 11:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Le plus grand producteur de pétrole et de gaz du Canada, Canadian Natural Resources CNQ.TO , a dépassé jeudi les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre grâce à une production en hausse.

Les producteurs de sables bitumineux du pays ont fait preuve de résilience pendant la crise mondiale du secteur pétrolier, soutenus par des années d'investissements qui les ont placés parmi les opérateurs les moins coûteux d'Amérique du Nord.

Canadian Natural Resources a déclaré que sa production était passée à 1,64 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd) au cours du trimestre clos le 31 mars, contre 1,58 million de boepd un an plus tôt.

La société basée à Calgary, en Alberta, a affiché un bénéfice ajusté de 1,17 dollar canadien par action pour le trimestre clos le 31 mars. Les analystes tablaient en moyenne sur un bénéfice de 1,01 dollar canadien par action, selon les données compilées par LSEG.

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