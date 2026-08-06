Canadian Natural annonce que les projets d'extension des sables bitumineux sont suspendus jusqu'à la finalisation des accords avec le gouvernement

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* Les projets Jackfish, Pike 2 et le projet d'extension de Jackpine restent en suspens, selon le directeur général

* Les premiers travaux d'ingénierie pour ces trois projets étaient prévus cette année

* Canadian Natural relève ses prévisions de production pour 2026 à un volume compris entre 1,637 million et 1,682 million de barils équivalent pétrole par jour

(Mises à jour tout au long de l'article après la conférence téléphonique et l'entretien avec le directeur général) par Amanda Stephenson et Varun Sahay

Canadian Natural Resources CNQ.TO ne donnera pas suite à ses projets d’extension à moyen et long terme dans le secteur des sables bitumineux tant que les détails d’un protocole d’accord récemment signé avec les gouvernements canadien et albertain n’auront pas été consignés dans des accords juridiques contraignants, a déclaré jeudi le directeur général de la société.

Cela signifie que le projet Jackfish, d’une valeur d’environ 650 millions de dollars canadiens et d’une capacité de 30 000 barils par jour, ainsi que le projet Pike 2, d’une valeur d’environ 2,5 milliards de dollars canadiens et d’une capacité de 70 000 barils par jour, restent en suspens, tout comme les projets à plus long terme tels que l’extension proposée de la mine Jackpine, d’une capacité de 150 000 barils par jour, a déclaré le directeur général Scott Stauth lors d’une conférence téléphonique.

Les premiers travaux d’ingénierie pour l’ensemble de ces projets devaient débuter cette année, selon une présentation destinée aux investisseurs datant de 2025. Les commentaires de M. Stauth constituent le dernier signe en date indiquant que les producteurs de pétrole canadiens ne se précipitent pas pour augmenter leur production, malgré les réformes politiques à grande échelle promises par les gouvernements fédéral et de l’Alberta dans le but de stimuler la croissance de l’industrie pétrolière canadienne.

“Il est extrêmement important que nous menions cela à bien”, a déclaré M. Stauth à propos des négociations en cours avec les deux niveaux de gouvernement.

Les principaux directeurs généraux du secteur des sables bitumineux — dont M. Stauth — ont signé en juillet un accord non contraignant avec l’Alberta et le Canada visant à définir les conditions de la mise en œuvre d’un projet de capture et de stockage du carbone, baptisé “Pathways”, qui permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre issues des sables bitumineux. Le Premier ministre canadien Mark Carney a approuvé la vision de l’Alberta concernant un nouvel oléoduc d’exportation d’une capacité d’un million de barils par jour vers la côte Pacifique, mais a précisé que son soutien dépendait de la mise en œuvre du projet Pathways.

Bon nombre des changements politiques proposés contenus dans l’accord — notamment les accords relatifs à la tarification du carbone, aux aides financières et à l’octroi de permis — n’ont pas encore été transposés dans une législation définitive.

“Tous les éléments doivent fonctionner de concert pour que ce soit un succès total”, a déclaré M. Stauth lors d’une interview.

Suncor Energy a indiqué mercredi qu’elle n’était pas encore disposée à accélérer ses projets d’augmentation de la production, tandis que l’opérateur de pipelines Enbridge a annoncé la semaine dernière qu’il reportait ses projets concernant la deuxième phase d’extension de son pipeline Mainline. Canadian Natural, le plus grand producteur de pétrole du Canada, a revu à la hausse ses prévisions de production pour l’ensemble de l’année pour la deuxième fois cette année et a dépassé jeudi les estimations des analystes concernant son bénéfice du deuxième trimestre, grâce à une production record et à la hausse des cours du brut qui ont stimulé ses résultats. La société table désormais sur une production moyenne en 2026 comprise entre 1,637 million et 1,682 million de barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre une prévision antérieure de 1,615 million à 1,665 million de boepd.

La société, dont le siège se trouve à Calgary, en Alberta, a enregistré un bénéfice ajusté de 2,19 dollars canadiens par action pour le trimestre clos le 30 juin, contre une estimation moyenne des analystes de 1,90 dollar canadien par action, selon les données compilées par LSEG. Canadian Natural a indiqué que sa production trimestrielle avait atteint 1,68 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 1,42 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

(1 $ = 1,4008 dollars canadiens)