Canada-Trudeau va nommer la vice-première ministre aux Finances-presse

OTTAWA, 18 août (Reuters) - Le premier ministre canadien Justin Trudeau va demander à la vice-première ministre Chrystia Freeland, une ancienne journaliste et sa plus fidèle alliée, d'être son nouveau ministre des Finances après la démission de Bill Morneau lundi, ont rapporté plusieurs médias canadiens. Chrystia Freeland, 52 ans, serait la première femme à occuper ce poste. Elle conserverait également ses fonctions de vice-première ministre, selon CTV et la Canadian Broadcasting Corp. (Steve Scherer, version française Jean-Michel Bélot)

