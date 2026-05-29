Canada-Récession technique inattendue sur fond d'incertitude liée aux droits de douane US

L'économie canadienne a enregistré une contraction inattendue au premier trimestre par rapport à l'année précédente, portant à deux le nombre de trimestres consécutifs de recul annualisé et entrant de ce fait en récession technique dans un contexte d'incertitude liée aux droits de douane américains.

Le produit intérieur brut (PIB) a reculé à un taux annualisé de 0,1% au premier trimestre, a précisé vendredi Statistique Canada, contre une contraction révisée à la baisse de 1% au quatrième trimestre de l'année dernière.

Les analystes tablaient sur une croissance robuste de 1,5% pour le premier trimestre, selon le consensus Reuters et la Banque du Canada. Sur une base trimestrielle, le PIB du premier trimestre est resté inchangé.

L'économie canadienne a largement résisté à l'incertitude commerciale et aux effets des droits de douane pendant plus d'un an, mais les répercussions de ces derniers ont freiné les investissements, l'embauche et les dépenses, et fait grimper les prix.

La révision prochaine de l'accord de libre-échange nord-américain - processus dont le pays est à ce stade exclu - et le choc des prix du brut dû à la guerre au Moyen-Orient ont ajouté de nouvelles sources d'incertitude.

La dernière fois où le Canada a connu une récession technique, c'était au début de la pandémie de Covid-19 en 2020.

La Banque du Canada prévoit une hausse de 1,2% cette année, contre 1,7% l'an dernier, et actualisera ses prévisions en juillet.

Selon Statistique Canada, le PIB du premier trimestre a été freiné par des importations élevées, compensées en grande partie par une forte accumulation des stocks.

(Reportage Promit Mukherjee, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)