Canada et Australie envisagent les JO de Tokyo en 2021

(Actualisé avec Australie, précisions) 23 mars (Reuters) - Le Canada n'enverra aucune délégation aux Jeux olympiques de Tokyo, prévus du 24 juillet au 9 août prochains, pour des raisons sanitaires du fait de l'épidémie de coronavirus, ont fait savoir dimanche les comités olympique et paralympique canadiens, qui ont appelé au report de l'événement à 2021. Le Comité olympique australien (AOC) a déclaré pour sa part que ses athlètes devaient privilégier leur santé et celle de leurs proches, et se préparer à un report des JO à l'été 2021. Ces annonces interviennent alors que le Premier ministre japonais Shinzo Abe et le Comité international olympique (CIO) ont ouvert la porte à un report de l'événement, mettant en avant la primauté de la santé des athlètes. Des voix se sont élevées ces derniers jours pour dénoncer le maintien des Jeux de Tokyo dans quatre mois. Les puissantes fédérations d'athlétisme américaine et britannique, ainsi que plusieurs comités olympiques nationaux, ont demandé un report des compétitions à cause du coronavirus. Les comités olympique et paralympique canadiens ont appelé dans un communiqué conjoint le CIO, le Comité international paralympique (CIP) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à reporter d'un an les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques d'été prévus dans la capitale japonaise. "Bien que nous reconnaissions les difficultés inhérentes à un report, rien n'est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale", est-il écrit dans le communiqué. (David Dolan, Ian Ransom à Melbourne; version française Jean Terzian)

