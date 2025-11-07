Canada - 7 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

TC Energy TRP.TO prévoit de mettre en service des projets d'une valeur de 8,2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, en raison de l'augmentation de la demande de gaz naturel en Amérique du Nord.

La nation Haisla a conclu un accord pour acquérir les actifs d'un projet annulé qui devait être l'un des plus grands terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié de Colombie-Britannique.

Elon Musk a remporté un vote des actionnaires jeudi qui donnerait au directeur général de Tesla des actions d'une valeur de 1 000 milliards de dollars s'il atteint certains objectifs de performance au cours de la prochaine décennie.

POSTE NATIONAL

Le fabricant canadien de jets Bombardier BBDb.TO envisage des fusions et acquisitions dans le secteur de la défense, cherchant à tirer parti des plans des gouvernements de dépenser massivement pour réarmer leurs armées.

(1 $ = 1,41 dollar canadien)