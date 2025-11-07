 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 923,38
-0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Canada - 7 novembre
information fournie par Reuters 07/11/2025 à 13:03

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

TC Energy TRP.TO prévoit de mettre en service des projets d'une valeur de 8,2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année, en raison de l'augmentation de la demande de gaz naturel en Amérique du Nord.

La nation Haisla a conclu un accord pour acquérir les actifs d'un projet annulé qui devait être l'un des plus grands terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié de Colombie-Britannique.

Elon Musk a remporté un vote des actionnaires jeudi qui donnerait au directeur général de Tesla des actions d'une valeur de 1 000 milliards de dollars s'il atteint certains objectifs de performance au cours de la prochaine décennie.

POSTE NATIONAL

Le fabricant canadien de jets Bombardier BBDb.TO envisage des fusions et acquisitions dans le secteur de la défense, cherchant à tirer parti des plans des gouvernements de dépenser massivement pour réarmer leurs armées.

(1 $ = 1,41 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

BOMBARD -B- SUB VTG
1,130 CAD TSX 0,00%
BOMBARDIER INC CL B SUB VOTI
3,980 CAD TSX -3,16%
TC ENERGY
71,270 CAD TSX +0,24%
TESLA
445,9100 USD NASDAQ -3,50%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • (Crédits: Adobe Stock)
    La liste des difficultés s’allonge : un repli tactique des positions s’impose
    information fournie par Les sélections de Roland LASKINE 07.11.2025 14:09 

    Le 7 novembre 2025 Les marchés nous ont appris à faire preuve d'humilité en matière de prévision boursière. Les éléments qui font la tendance sont à ce point complexes et contradictoires, que le bon sens n'est pas toujours suffisant pour appréhender l'évolution ... Lire la suite

  • Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans. Photo du 9 novembre 2018  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )
    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé
    information fournie par AFP 07.11.2025 13:54 

    Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault , capitaine d'industrie et haut fonctionnaire, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP. Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon, Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, ... Lire la suite

  • Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    Dégâts au Vietnam après le passage du typhon Kalmaegi
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:52 

    Après le passage du typhon Kalmaegi, l'un des cyclones les plus meurtriers de l'année, des toitures sont endommagées et des arbres abattus à Quy Nhon, dans le centre du Vietnam.

  • Brésil: Rituel autochtone pour marquer le début de la COP30 à Belém
    Brésil: Rituel autochtone pour marquer le début de la COP30 à Belém
    information fournie par AFP Video 07.11.2025 13:49 

    "En Amazonie, rien ne commence sans un rituel", explique Walter Kumaruara, un autochtone de Baixo Tapajós, alors qu'il marque le début du sommet des leaders de la COP30.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank