Canada - 30 octobre

THE GLOBE AND MAIL

** Le géant pharmaceutique indien Dr. Reddy's Laboratories déclare que Santé Canada a rejeté sa demande de fabrication de semaglutide générique, un revers pour ce qui devait être l'un des premiers génériques concurrents d'Ozempic, qui doit arriver sur le marché en 2026

** L'ancien dirigeant bancaire Gordon Nixon quitte son poste de président du conseil d'administration de la société de télécommunications BCE BCE.TO et rejoint le conseil d'administration de la société américaine de fintech Fiserv

