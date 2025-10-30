 Aller au contenu principal
Canada - 30 octobre
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le géant pharmaceutique indien Dr. Reddy's Laboratories déclare que Santé Canada a rejeté sa demande de fabrication de semaglutide générique, un revers pour ce qui devait être l'un des premiers génériques concurrents d'Ozempic, qui doit arriver sur le marché en 2026

** L'ancien dirigeant bancaire Gordon Nixon quitte son poste de président du conseil d'administration de la société de télécommunications BCE BCE.TO et rejoint le conseil d'administration de la société américaine de fintech Fiserv

FI.N .

Valeurs associées

BCE
23,505 USD NYSE 0,00%
FISERV INC
70,730 USD NYSE 0,00%
