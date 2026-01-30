Canada - 30 janvier

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

THE GLOBE AND MAIL - Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'il ne négocierait pas publiquement un alignement commercial plus étroit avec les États-Unis, alors que Washington et le Mexique s'orientent vers une coordination plus approfondie avant une révision clé du pacte commercial nord-américain.

- La société de gestion de crise Navigator a annoncé qu'elle avait nommé Laas Turnbull au poste de directeur général, en remplacement de l'actuel directeur général Jamie Watt, qui restera président du conseil d'administration de la société.

- Le fabricant canadien de satellites MDA Space MDA.TO fait l'objet d'un recours collectif alléguant que ses dirigeants ont fait des déclarations trompeuses et se sont livrés à un délit d'initié en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario dans le cadre de l'annonce puis de l'annulation d'un important contrat l'été dernier.

POSTE NATIONAL - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis pourraient annuler l'homologation de avions fabriqués au Canada et imposer des droits de douane de 50 % sur les avions vendus dans le pays, accusant le Canada de refuser d'approuver plusieurs jets d'affaires construits par le fabricant américain Gulfstream Aerospace.