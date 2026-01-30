 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada - 30 janvier
information fournie par Reuters 30/01/2026 à 15:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL - Le Premier ministre canadien Mark Carney a déclaré qu'il ne négocierait pas publiquement un alignement commercial plus étroit avec les États-Unis, alors que Washington et le Mexique s'orientent vers une coordination plus approfondie avant une révision clé du pacte commercial nord-américain.

- La société de gestion de crise Navigator a annoncé qu'elle avait nommé Laas Turnbull au poste de directeur général, en remplacement de l'actuel directeur général Jamie Watt, qui restera président du conseil d'administration de la société.

- Le fabricant canadien de satellites MDA Space MDA.TO fait l'objet d'un recours collectif alléguant que ses dirigeants ont fait des déclarations trompeuses et se sont livrés à un délit d'initié en vertu de la loi sur les valeurs mobilières de l'Ontario dans le cadre de l'annonce puis de l'annulation d'un important contrat l'été dernier.

POSTE NATIONAL - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que les États-Unis pourraient annuler l'homologation de avions fabriqués au Canada et imposer des droits de douane de 50 % sur les avions vendus dans le pays, accusant le Canada de refuser d'approuver plusieurs jets d'affaires construits par le fabricant américain Gulfstream Aerospace.

Valeurs associées

MDA SPACE
39,220 CAD TSX 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank