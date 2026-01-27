 Aller au contenu principal
Canada - 27 janvier
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER - La société chinoise Zijin Gold International 2259.HK va acquérir Allied Gold AAUC.TO dans le cadre d'une transaction de 5,5 milliards de dollars canadiens (4,03 milliards de dollars), alors que la société minière chinoise accélère son expansion mondiale dans un contexte de prix record du métal jaune.

- Le gouvernement canadien s'est entretenu avec un responsable clé de l'administration Trump pour assurer à Washington qu'Ottawa ne se prépare pas à signer un accord commercial global avec Pékin, après que le président américain Donald Trump a averti qu'il imposerait des droits de douane de 100% à Ottawa.

- Le fournisseur montréalais d'automatisation industrielle Vention a levé 150 millions de dollars canadiens lors d'un tour de table auquel ont participé Investissement Québec, Desjardins Capital, Fidelity investments Canada, Nventures.

POSTE NATIONAL - Le Canada augmentera ses expéditions de pétrole et de gaz vers l'Inde alors que les deux pays tentent de rétablir des relations tendues. Les deux parties envisagent également de collaborer dans les domaines de l'hydrogène, du stockage des batteries, des minéraux critiques et des applications de l'IA dans l'industrie de l'énergie.

(1 $ = 1,3658 dollar canadien)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ALLIED GOLD
43,340 CAD TSX -0,14%
Gaz naturel
6,80 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
66,32 USD Ice Europ +0,96%
Pétrole WTI
61,32 USD Ice Europ +0,86%
