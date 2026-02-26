Canada - 26 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL - Le représentant américain au commerce, Jamieson Greer, a déclaré que tout accord potentiel avec le Canada devait inclure des droits de douane plus élevés et un meilleur accès au marché pour les entreprises américaines, alors que les représentants des deux pays se préparent à se rencontrer dans les semaines à venir avant une révision du pacte de libre-échange nord-américain dont les enjeux sont considérables.

- La Banque de Montréal BMO.TO et la Banque nationale du Canada NA.TO ont déclaré que l'économie canadienne est susceptible de subir d'autres tensions, l'incertitude concernant les tarifs douaniers pesant sur les consommateurs et les entreprises, alors même que les États-Unis continuent de se renforcer.

- Summit Partners a investi 122 millions de dollars pour une participation minoritaire dans Stay22, une entreprise technologique montréalaise qui aide les blogueurs de voyage à rentabiliser leur contenu.