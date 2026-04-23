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Canada - 23 avril
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié tous les articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL ** Le gouvernement fédéral canadien affirme qu'il ne permettra pas à Washington de dicter les termes des négociations sur le renouvellement de l'accord États-Unis-Mexique-Canada.

** La cellule de renseignement financier du Canada constate une augmentation des transactions liées à l'extorsion , et alerte les forces de l'ordre sur la menace croissante qui pèse sur les entreprises canadiennes.

** Lululemon LULU.O a nommé Heidi O'Neill , ancienne dirigeante de longue date de Nike, au poste de directrice générale.

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