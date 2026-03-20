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Canada - 20 mars
information fournie par Reuters 20/03/2026 à 13:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne garantit pas leur exactitude.

LE GLOBE ET LE COURRIER

** Le Groupe Canaccord Genuity CF.TO , la plus grande banque d'investissement indépendante du Canada, remanie la direction de sa division américaine à la suite d'un règlement de 80 millions de dollars avec les organismes de réglementation du marché.

** Ottawa achète plus de 65 000 nouveaux fusils d'assaut à la société Colt Canada, basée à Kitchener (Ontario), dans le cadre d'un processus d'achat accéléré, en commençant par 30 000 fusils sur trois ans pour environ 307 millions de dollars canadiens, afin de remplacer les anciennes armes des Forces armées canadiennes.

POSTE NATIONAL

** Le directeur général de TC Energy Corp TRP.TO , François Poirier, a déclaré que l'entreprise pourrait reprendre un projet de pipeline lié à un terminal GNL proposé en Colombie-Britannique, deux ans après s'en être retirée, citant des perspectives plus favorables pour le GNL canadien dans le contexte des tensions au Moyen-Orient.

Valeurs associées

CANACCORD GENUIT
11,540 CAD TSX +0,17%
TC ENERGY
88,310 CAD TSX +0,15%
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