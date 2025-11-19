Canada - 19 novembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.
THE GLOBE AND MAIL
** Le gouvernement canadien et la province de l'Alberta sont sur le point de conclure un accord sur l'énergie que la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, cherche depuis longtemps à obtenir pour stimuler le secteur du pétrole et du gaz naturel de sa province.
** Selon une nouvelle enquête de KPMG, seulement 2 % des entreprises canadiennes obtiennent un retour sur leurs investissements dans l'intelligence artificielle générative, malgré l'adoption généralisée de cette technologie par les entreprises.
** Barrick Mining Corp ABX.TO a dévoilé une série de changements de direction mardi en fin de journée, visant à améliorer ses performances médiocres et à renforcer ses activités en Amérique du Nord, peu après que les marchés ont appris que l'investisseur activiste Elliott avait accumulé une participation importante dans la société minière aurifère.
NATIONAL POST
** La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO nomme Phil Thomas, actuel chef de la gestion des risques , au poste de chef de la stratégie et de l'exploitation à compter de décembre.
(1 $ = 1,4000 dollars canadiens)
