 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 004,42
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Canada - 19 novembre
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

** Le gouvernement canadien et la province de l'Alberta sont sur le point de conclure un accord sur l'énergie que la première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, cherche depuis longtemps à obtenir pour stimuler le secteur du pétrole et du gaz naturel de sa province.

** Selon une nouvelle enquête de KPMG, seulement 2 % des entreprises canadiennes obtiennent un retour sur leurs investissements dans l'intelligence artificielle générative, malgré l'adoption généralisée de cette technologie par les entreprises.

** Barrick Mining Corp ABX.TO a dévoilé une série de changements de direction mardi en fin de journée, visant à améliorer ses performances médiocres et à renforcer ses activités en Amérique du Nord, peu après que les marchés ont appris que l'investisseur activiste Elliott avait accumulé une participation importante dans la société minière aurifère.

NATIONAL POST

** La Banque de Nouvelle-Écosse BNS.TO nomme Phil Thomas, actuel chef de la gestion des risques , au poste de chef de la stratégie et de l'exploitation à compter de décembre.

(1 $ = 1,4000 dollars canadiens)

Valeurs associées

BARRICK MINING
53,840 CAD TSX +2,05%
BK OF NOVA SCOTI
94,100 CAD TSX -0,74%
Gaz naturel
4,37 USD NYMEX +0,02%
Pétrole Brent
62,93 USD Ice Europ -2,92%
Pétrole WTI
58,82 USD Ice Europ -3,08%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank