Canada - 18 novembre
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 14:14

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

LE GLOBE AND MAIL

** Le Parlement canadien a voté lundi de justesse en faveur du premier budget du Premier ministre Mark Carney, écartant ainsi la menace d'une deuxième élection en moins d'un an.

** Ottawa fait pression sur le groupe minier Anglo American AAL.L pour qu'il se redomicilie au Canada alors qu'il examine le projet d'acquisition de Teck Resources TECKb.TO par le groupe minier britannique.

** La générale en chef du Canada a déclaré qu'elle espérait présenter au gouvernement Carney, d'ici le printemps, des options pour un plan de mobilisation nationale qui recruterait des volontaires pour rejoindre une force de réserve pouvant aller jusqu'à 400 000 personnes pour aider en cas de catastrophes naturelles ou de crises militaires.

POSTE NATIONAL

** Le gouvernement canadien devrait suspendre son mandat sur les véhicules électriques jusqu'à ce qu'il résolve ses tensions commerciales sur les automobiles avec les États-Unis et ses droits de douane sur les véhicules électriques fabriqués en Chine, selon un nouveau document d'orientation.

USA 2024
Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

