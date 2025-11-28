Hong Kong: Le bilan de l'incendie porté à 94 morts, les opérations de secours touchent à leur fin

par Farah Master et Anne Marie Roantree

Les pompiers de Hong Kong ont dit qu'ils envisageaient d'arrêter les recherches et les opérations de secours après le violent incendie survenu mercredi dans plusieurs immeubles du district de Tai Po, dans le nord de Hong Kong, qui a fait au moins 94 morts et de nombreux disparus.

L'incendie qui s'est déclenché dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court qui comporte huit immeubles pour près de 2.000 appartements, était largement contenu peu après l'aube vendredi.

La police a arrêté trois hommes, employés par l'entreprise de maintenance du complexe immobilier, soupçonnés d'homicide involontaire à la suite de l'incendie.

Les pompiers ont dit que les opérations de recherches et de sauvetage devraient être terminée d'ici 09h00 (01h00 GMT).

"Nous nous efforcerons de pénétrer dans tous les appartements des sept immeubles afin de nous assurer qu'il n'y ait pas d'autre victime", a déclaré tôt vendredi le directeur adjoint des services d'incendie, Derek Chan.

Au moins 279 personnes étaient toujours portées disparues jeudi matin, un chiffre qui n'a pas été actualisé depuis.

(oyce Zhou, Tyrone Siu, Jessie Pang, Clare Jim, Greg Torode et James Pomfret à Hong Kong, rédigé par Lincoln Feast; version française Camille Raynaud)