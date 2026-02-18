Canada - 18 février

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

Power Corporation du Canada POW.TO a nommé mercredi James O'Sullivan au poste de chef de la direction, succédant ainsi à Jeffrey Orr à la tête de l'entreprise montréalaise de services financiers.

Le président du Conseil du Trésor du Québec a déclaré que le gouvernement envisagerait tous les recours juridiques et disciplinaires contre les responsables de la mise en œuvre bâclée de la plateforme en ligne de l'Office de l'assurance automobile.

Mark Zuckerberg témoignera dans un procès sur les médias sociaux qui pose la question de savoir si les plateformes de Meta META.O nuisent délibérément aux enfants en déclenchant une dépendance à la plateforme.