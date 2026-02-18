 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada - 18 février
information fournie par Reuters 18/02/2026 à 13:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principaux articles parus dans une sélection de journaux canadiens. Reuters n'a pas vérifié ces articles et ne se porte pas garant de leur exactitude.

THE GLOBE AND MAIL

Power Corporation du Canada POW.TO a nommé mercredi James O'Sullivan au poste de chef de la direction, succédant ainsi à Jeffrey Orr à la tête de l'entreprise montréalaise de services financiers.

Le président du Conseil du Trésor du Québec a déclaré que le gouvernement envisagerait tous les recours juridiques et disciplinaires contre les responsables de la mise en œuvre bâclée de la plateforme en ligne de l'Office de l'assurance automobile.

Mark Zuckerberg témoignera dans un procès sur les médias sociaux qui pose la question de savoir si les plateformes de Meta META.O nuisent délibérément aux enfants en déclenchant une dépendance à la plateforme.

Valeurs associées

META PLATFORMS
639,6550 USD NASDAQ -0,02%
POWER CORPORATION OF CANADA
65,260 CAD TSX +0,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank