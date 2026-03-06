Canaccord Genuity condamné à une amende record de 80 millions de dollars aux États-Unis pour manquements en matière de conformité

* Sanction la plus importante infligée à un courtier pour violation de la loi sur le secret bancaire (Bank Secrecy Act)

* Canaccord n'a pas détecté les signaux d'alerte, ni déposé de rapports sur les activités suspectes

* Canaccord affirme avoir procédé à des changements en profondeur

Canaccord Genuity a accepté une amende civile record de 80 millions de dollars (109 millions de dollars canadiens) pour répondre aux accusations des autorités de réglementation américaines selon lesquelles elle aurait délibérément violé la Bank Secrecy Act, la principale loi américaine contre le blanchiment d'argent, en omettant de surveiller les opérations suspectes.

Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du département du Trésor américain a qualifié cette sanction de plus importante jamais infligée à un courtier pour violation de la loi sur le secret bancaire.

Les enquêteurs ont déclaré qu'entre 2019 et 2022, Canaccord a omis de déposer au moins 160 rapports d'activités suspectes couvrant des milliers de transactions douteuses, certaines activités qui méritaient des "drapeaux rouges" n'ayant pas été examinées pendant des mois ou des années.

FinCEN a déclaré que l'activité suspecte comprenait un compte pour une société basée à Chypre qui a passé des années à aider les oligarques russes à transférer de l'argent hors de Russie.

Les enquêteurs ont également déclaré que deux employés chargés de la conformité avaient falsifié des dossiers pour faire croire que Canaccord examinait les rapports de surveillance des transactions.

Canaccord a effectué un grand nombre d'opérations sur des titres de gré à gré coûtant moins de 5 dollars par action.

La société basée à Toronto a terminé l'année 2025 avec 144,8 milliards de dollars canadiens (106,3 milliards de dollars) d'actifs de clients dans son unité de gestion de patrimoine mondial.

"L'action d'aujourd'hui devrait être un signal d'alarme pour les courtiers qui manquent délibérément à leurs obligations de protéger le système financier contre les acteurs illicites", a déclaré Andrea Gacki, directrice du FinCEN, dans un communiqué.

L'amende de Canaccord sera répartie entre le département du Trésor, la Securities and Exchange Commission des États-Unis et l'organisme de surveillance financé par le secteur, la Financial Industry Regulatory Authority.

Le département du Trésor réduira son amende de 5 millions de dollars, ce qui ramènera le montant total à 75 millions de dollars, si Canaccord suit les recommandations d'un consultant indépendant en matière de conformité. Canaccord a mis de côté 75 millions de dollars pour le règlement, et a renforcé ses effectifs, sa formation et sa surveillance.

"Nous avons supervisé un changement complet dans la direction et la surveillance de la conformité, en travaillant en étroite collaboration avec la direction pour améliorer la culture de la conformité, tout en s'engageant de manière constructive avec les régulateurs", a déclaré Michael Auerbach, administrateur indépendant principal de Canaccord, dans un communiqué. "Cela reflète notre responsabilité à l'égard de toutes les parties prenantes et notre engagement durable à maintenir la confiance, la transparence et une bonne gouvernance."

($1 = C$1.362)