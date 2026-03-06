Canaccord Genuity condamné à une amende de 20 millions de dollars par la SEC américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La Securities and Exchange Commission des États-Unis a déclaré vendredi qu'elle avait infligé une amende de 20 millions de dollars à Canaccord Genuity CF.TO pour avoir omis de déposer environ 150 déclarations d'activité suspecte.
Canaccord n'a ni admis ni nié avoir commis des actes répréhensibles en acceptant de payer l'amende civile. Elle a également accepté un blâme.
