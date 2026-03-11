Campbell Soup sanctionné pour ses résultats et perspectives abaissées
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:40
Des bénéfices sous les attentes pour le trimestre écoulé
Pour son trimestre clos le 1er février, le groupe agroalimentaire a vu son BPA ajusté diminuer de 31% à 0,51 USD, manquant ainsi d'environ 10% le consensus de marché, et son EBIT (profit opérationnel) ajusté reculer de 24% à 282 MUSD.
Cette dégradation de la rentabilité reflète principalement une marge brute ajustée plus faible (-2,7 points à 27,7%), ainsi qu'une contraction des revenus de 5% à 2,56 MdsUSD (-3% en organique sur des effets volume et mix négatifs).
"Les résultats ont manqué nos attentes en raison de performances moins bonnes que prévu dans les snacks et des perturbations des livraisons liées aux tempêtes", explique Mick Beekhuizen, le directeur général du groupe.
Le dirigeant affirme prendre des mesures pour stabiliser l'activité snacks, mais aussi "accélérer les initiatives d'économie de coûts afin d'atténuer les vents contraires et de soutenir l'investissement continu dans les marques".
Des perspectives abaissées pour l'exercice en cours
"Compte tenu de nos résultats du 1er semestre et de l'environnement opérationnel actuel, nous baissons nos perspectives annuelles pour refléter une vision plus prudente du reste de l'année", prévient-il par ailleurs.
Ainsi, Campbell n'attend plus qu'un BPA entre 2,15 et 2,25 USD pour son année 2025-2026 (ce qui impliquerait une baisse de -23 à -26% en comparaison annuelle), à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de 2,40 à 2,55 USD.
De même, le groupe table maintenant sur une diminution de -17 à -20% de son EBIT ajusté (et non plus de -9 à -13%), ainsi que sur un recul de -1 à -2% de ses revenus (au lieu d'une variation de -1 à 1% attendue précédemment).
Valeurs associées
|22,9200 USD
|NASDAQ
|-7,13%
A lire aussi
-
Les frappes sur les infrastructures du Golfe et le détroit d'Ormuz, dont trois ont touché mercredi des navires commerciaux, forcent les grandes puissances à s'organiser face à la flambée des prix du pétrole, notamment en puisant dans les réserves d'or noir. En ... Lire la suite
-
Le ministre iranien des Sports Ahmad Donyamali a déclaré mercredi que l'Iran ne pouvait pas participer à la Coupe du monde 2026 de football organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada en raison des bombardements américains et israéliens sur le pays qui ... Lire la suite
-
La Bourse de New York a ouvert mercredi en ordre dispersé, les investisseurs restant prudents face à l'évolution de la guerre en Iran entrée dans son douzième jour et évaluant le rapport sur les prix à la consommation. Dans les premiers échanges, l'indice Dow ... Lire la suite
-
Répression en Iran : nouvelles sanctions de l'UE contre 19 responsables et entités iraniens, coupables de violations "graves" des droits humains
D'après une source diplomatique à l'AFP, ces nouvelles sanctions ne sont pas liées directement à la guerre au Moyen-Orient, mais à la situation de répression en Iran. Ils sont accusés de violations "graves" des droits humains. L'Union européenne a pris de nouvelles ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer