Campbell Soup sanctionné pour ses résultats et perspectives abaissées
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 14:40

Campbell Soup recule de 3,8% en début de séance à New York, sanctionné pour la publication de bénéfices sous les attentes au titre de son 2e trimestre 2025-2026, mais aussi d'un abaissement de ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Des bénéfices sous les attentes pour le trimestre écoulé

Pour son trimestre clos le 1er février, le groupe agroalimentaire a vu son BPA ajusté diminuer de 31% à 0,51 USD, manquant ainsi d'environ 10% le consensus de marché, et son EBIT (profit opérationnel) ajusté reculer de 24% à 282 MUSD.

Cette dégradation de la rentabilité reflète principalement une marge brute ajustée plus faible (-2,7 points à 27,7%), ainsi qu'une contraction des revenus de 5% à 2,56 MdsUSD (-3% en organique sur des effets volume et mix négatifs).

"Les résultats ont manqué nos attentes en raison de performances moins bonnes que prévu dans les snacks et des perturbations des livraisons liées aux tempêtes", explique Mick Beekhuizen, le directeur général du groupe.

Le dirigeant affirme prendre des mesures pour stabiliser l'activité snacks, mais aussi "accélérer les initiatives d'économie de coûts afin d'atténuer les vents contraires et de soutenir l'investissement continu dans les marques".

Des perspectives abaissées pour l'exercice en cours

"Compte tenu de nos résultats du 1er semestre et de l'environnement opérationnel actuel, nous baissons nos perspectives annuelles pour refléter une vision plus prudente du reste de l'année", prévient-il par ailleurs.

Ainsi, Campbell n'attend plus qu'un BPA entre 2,15 et 2,25 USD pour son année 2025-2026 (ce qui impliquerait une baisse de -23 à -26% en comparaison annuelle), à comparer à une fourchette cible précédente qui allait de 2,40 à 2,55 USD.

De même, le groupe table maintenant sur une diminution de -17 à -20% de son EBIT ajusté (et non plus de -9 à -13%), ainsi que sur un recul de -1 à -2% de ses revenus (au lieu d'une variation de -1 à 1% attendue précédemment).



