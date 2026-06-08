Campbell's voit son BPA baisser moins que prévu au 3e trimestre

Campbell's publie un BPA ajusté en diminution de 32% à 0,50 USD au titre de son 3e trimestre 2025-2026, dépassant toutefois légèrement le consensus de marché, qui était de 0,48 USD, ainsi qu'un EBIT ajusté, ou profit opérationnel ajusté, en recul de 24% à 274 MUSD.

Cette dégradation sensible de la rentabilité reflète principalement une marge brute ajustée plus faible, en baisse de 2,4 points à 27,7%, ainsi qu'une contraction des revenus de 4% à 2,37 MdsUSD, soit -4% en organique, sur des effets volume et mix négatifs que n'a pu compenser un effet prix positif.

"Nos résultats se sont révélés globalement conformes à nos attentes, mais sont restés sous pression, reflétant la faiblesse du chiffre d'affaires et les difficultés de marge liées à l'inflation", commente Mick Beekhuizen, le CEO du groupe agroalimentaire.

Au cours du trimestre écoulé, Campbell's a toutefois réalisé des économies d'environ 20 MUSD, portant le total des économies de coûts réalisées à 200 MUSD, conformément à son objectif de 375 MUSD pour l'exercice 2028.

Pour l'ensemble de l'exercice en cours, il confirme viser un BPA compris entre 2,15 USD et 2,25 USD, ce qui impliquerait une baisse de 23% à 26% en comparaison annuelle, une diminution de 17% à 20% de son EBIT ajusté, ainsi qu'un recul de 1% à 2% de ses revenus.