Campbell's revoit à la baisse ses prévisions annuelles et signale la pression exercée par les nouveaux droits de douane sur les importations

Campbell's Co CPB.O a mis en garde mercredi contre une pression accrue au cours du second semestre de l'année en raison de la révision des tarifs douaniers américains, après avoir réduit ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels en citant des risques macroéconomiques croissants.

Les actions de la société ont baissé d'environ 5 % dans les échanges avant bourse.

Les entreprises de consommation, parmi les plus touchées par les tarifs douaniers du président Donald Trump, naviguent dans la dernière incertitude après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les prélèvements antérieurs.

Campbell's a également dû faire face à une faible demande , les consommateurs à faible revenu préférant de plus en plus les marques moins chères et les produits de marque de magasin. Les augmentations de prix de la société ces dernières années - destinées à protéger les marges de l'augmentation du coût du bœuf , et des métaux comme l'aluminium et l'acier - ont également pesé sur les ventes.

La société s'attend maintenant à ce que les ventes nettes organiques de l'exercice 2026 diminuent de 1 % à 2 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une baisse de 1 % et une hausse de 1 %.

Elle s'attend également à ce que le bénéfice ajusté par action de l'exercice 2026 se situe entre 2,15 et 2,25 dollars, ce qui est inférieur à sa prévision précédente de 2,40 et 2,55 dollars.

Pour le trimestre clos le 1er février, le chiffre d'affaires net a chuté de 5 % à 2,56 milliards de dollars, alors que l'estimation moyenne des analystes était de 2,61 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté par action s'est élevé à 51 cents, en dessous de l'estimation moyenne des analystes de 57 cents, selon les données compilées par LSEG.