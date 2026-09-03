Campbell's prévoit un chiffre d'affaires et un bénéfice annuels inférieurs aux estimations en raison de la faiblesse des dépenses de consommation

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* Campbell's vise 500 millions de dollars d'économies d'ici 2030

* Réduit son dividende du quatrième trimestre de 39 à 25 cents afin d'accélérer le désendettement

* Enregistre une baisse du chiffre d'affaires au quatrième trimestre plus forte que prévu

* Bénéfice conforme aux estimations

(Ajoute des détails et des actions)

Campbell's CPB.O a publié des prévisions annuelles inférieures aux estimations et a réduit son dividende trimestriel de plus d'un tiers, alors qu'elle est confrontée à une faible demande pour ses en-cas plus chers et ses condiments de garde-manger, ce qui a entraîné une baisse de 7% de son cours avant l'ouverture de la Bourse jeudi.

Le fabricant de soupes a indiqué avoir fermé certaines usines et procédé à des réductions d’effectifs afin de soutenir ses marges, dans le cadre d’un programme visant à réaliser environ 500 millions de dollars d’économies d’ici l’exercice 2030.

“Nos résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes et nous prenons des mesures décisives pour les améliorer”, a déclaré le directeur général Mick Beekhuizen.

Les consommateurs aux revenus modestes se tournent de plus en plus vers des marques bon marché et des produits de marque de distributeur, ce qui pèse sur les ventes d’entreprises telles que Campbell’s, qui ont augmenté leurs prix ces dernières années pour préserver leurs marges.

Une boîte de 10,75 onces de soupe à la tomate Campbell's coûte 1,48 dollar sur le site web de Walmart, tandis qu'une boîte de 10,75 onces de soupe à la tomate de la marque propre de Walmart, Great Value, coûte 70 cents, selon les vérifications effectuées par Reuters.

Campbell's prévoit une baisse de son chiffre d'affaires net pour l'exercice 2027 comprise entre 2% et 4%, alors que les analystes tablent sur une baisse de 0,8%, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, la société prévoit pour l'exercice 2027 un bénéfice par action ajusté compris entre 1,65 et 1,80 dollar, alors que les analystes tablent sur 1,86 dollar par action.

Ces prévisions reflètent un environnement instable marqué par une inflation élevée, mais mettent en avant des facteurs qui devraient soutenir les marges, a déclaré Campbell's.

Le chiffre d’affaires net a reculé de 8% à 2,14 milliards de dollars au quatrième trimestre, une baisse plus marquée que les estimations moyennes des analystes, qui tablaient sur une baisse de 7,6%. Le bénéfice par action ajusté, à 39 cents, est conforme aux estimations des analystes.

Les volumes du segment des en-cas de la société ont reculé de 6%, tandis que les prix ont augmenté de 1%. Dans le segment des repas et des boissons, où les prix sont restés stables, les volumes ont progressé de 3%.