Campbell's maintient ses objectifs annuels alors que les consommateurs américains réduisent leurs dépenses

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de graphiques, de précisions aux paragraphes 4, 5 et 7, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 9, et d'une mise à jour sur le cours de l'action)

Campbell's CPB.O a réaffirmé lundi ses prévisions annuelles, qu'elle avait revues à la baisse plus tôt cette année, et a déclaré que le conflit au Moyen-Orient avait accru la pression sur les consommateurs américains déjà mis à rude épreuve.

La confiance des consommateurs a chuté à des niveaux historiquement bas ces derniers mois, alors que la hausse des prix de l'essence liée à la guerre en Iran a pesé sur les budgets des ménages déjà mis à rude épreuve par une inflation tenace.

Cette pression pousse les consommateurs à faibles revenus vers des marques de distributeur moins chères, tandis que l'essor des médicaments amaigrissants à base de GLP-1 freine encore davantage la demande , pesant sur des entreprises telles que Campbell's qui ont augmenté leurs prix pour compenser la hausse des coûts des matières premières et des droits de douane.

Campbell's prévoit pour l'exercice 2026 une baisse de 1 % à 2 % de son chiffre d'affaires organique et un bénéfice par action ajusté compris entre 2,15 et 2,25 dollars, en tenant compte des premiers impacts du conflit au Moyen-Orient, notamment la hausse des coûts logistiques, qu'elle espère compenser par des remboursements de droits de douane ce trimestre.

Un prix du pétrole avoisinant les 100 dollars le baril pourrait faire grimper l'inflation de l'exercice 2027 de 2 % à 3 % au-dessus des niveaux normaux, a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle s'appuierait sur des plans de réduction des coûts et des hausses de prix si nécessaire.

Le directeur général Mick Beekhuizen a déclaré que Campbell's se concentrait sur la simplification de ses opérations tout en accélérant la productivité et les économies de coûts.

La société a identifié son activité de snacks salés, comprenant notamment Snyder's of Hanover, Kettle Brand et Pepperidge Farm, comme la plus grande opportunité, avec des plans visant à relancer la croissance en donnant la priorité aux marques phares, en ajustant les tailles d'emballage et les prix, et en rationalisant la gamme de produits.

Campbell's a affiché un bénéfice ajusté de 50 cents par action au troisième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 48 cents, selon les données compilées par LSEG.

“Le chemin à parcourir restera probablement long et difficile,” a déclaré Nik Modi, analyste chez RBC Capital Markets, ajoutant qu’il n’y avait pas de catalyseur clair susceptible de relancer Campbell’s, si ce n’est des résultats plus solides ou plus réguliers.

Le chiffre d'affaires trimestriel de Campbell's, qui devrait sortir de l'indice S&P 500 ce mois-ci, a reculé de 4 % à 2,37 milliards de dollars, manquant de peu les attentes des analystes. Son action, en baisse de 22 % en 2026, a chuté de 2 % dans un marché volatil.