Campari surprend avec sa croissance organique et son dividende, le marché porte un toast
information fournie par Zonebourse 05/03/2026 à 11:13
Campari a annoncé dans la soirée d'hier une croissance de ses ventes à périmètre comparable de 4,7% au 4ème trimestre, ce qui marque une nette accélération par rapport aux 2ème ( 3,5%) et 3ème trimestre ( 4,4%) de l'exercice.
A titre de comparaison, les analystes prévoyaient une croissance organique bien moins importante, de l'ordre de 1,6%, sur les trois derniers mois de l'année 2025.
Un quatrième trimestre "à la L'Oréal"
Dans une note de réaction, les équipes de RBC saluent des performances "dignes de L'Oréal", qui avait fait état il y a quelques semaines d'une solide fin d'année marquée par une croissance interne de 6%.
"Cette accélération significative de la croissance du chiffre d'affaires au quatrième trimestre (....) est impressionnante, surtout compte tenu du contexte toujours difficile pour le secteur des spiritueux et des résultats qu'ont publiés ses concurrents", commente le broker canadien, qui affiche une opinion "neutre" sur la valeur avec une cible de 5,8 euros.
"Cela montre que les investissements continus dans la publicité et la promotion fonctionnent, et que cela devrait continuer cette année", poursuit RBC, qui salue en particulier l'attention continue que l'équipe de direction porte sur ses marques stratégiques, à commencer par Aperol.
A elles seules, les ventes de l'apéritif orange au goût amer ont bondi de 8% en données organiques sur le dernier trimestre de l'exercice.
Au total, le chiffre d'affaires du groupe milanais a baissé de 0,6% l'an dernier pour atteindre 3,05 milliards d'euros, soit une croissance organique de 2,4%, ce qui s'inscrit globalement en ligne avec le consensus.
Le résultat avant intérêts et impôts (Ebit), hors éléments exceptionnels, a augmenté de 5,4% à 637 millions d'euros, donnant une marge opérationnelle en amélioration de 0,6 point de pourcentage à 20,9%.
Bonne surprise sur le dividende
Le propriétaire des marques Courvoisier, Wild Turkey ou encore Grand Marnier compte, en outre, proposer un dividende 2025 en hausse de 54% à 0,10 euro par action, contre 0,065 euro l'année précédente, ce qui correspond à un taux de distribution ( payout ratio ) de son bénéfice net.
Tous ces éléments favorables reléguaient au second plan des perspectives jugées "un peu vagues" par certains observateurs.
Pour l'exercice 2026, le groupe n'a pas fourni d'objectif précis, se contentant simplement d'indiquer qu'il prévoyait de "faire mieux que le secteur, avec un rythme soutenu de croissance organique sous-jacente du chiffre d'affaires en 2026".
Le consensus prévoit actuellement une croissance organique de 3,5% sur l'exercice.
"Le positionnement du groupe sur des spiritueux à plus haute fréquence de consommation devrait lui permettre de rester en territoire de croissance
de manière plus probable que ses pairs", estiment ce matin les analystes d'Oddo BHF.
"Mais c'est reflété dans la prime en termes de PER (19x 2026 vs Diageo et Pernod Ricard > 12x) dans un contexte encore très fragile pour le secteur", souligne la société de Bourse, qui maintient en conséquence son opinion "neutre" sur le titre, assortie d'un objectif de cours de 6,6 euros.
Vers 10h30, l'action Campari grimpait de plus de 8% à plus de 6,4 euros à la Bourse de Milan en réaction à ces résultats. Elle affiche ainsi la deuxième meilleure performance de l'indice paneuropéen, en hausse de 0,3% à ce stade, et repasse en territoire positif ( 0,1%) depuis le début de l'année.
Dans son sillage, Pernod Ricard avance de 0,6%, Remy Cointreau 1,1% et Diageo 0,8%.
