Campari stagne en Bourse, mais AlphaValue y croit toujours

AlphaValue renouvelle sa recommandation accumuler sur Campari, même s'il reconnaît que l'action peine toujours à convaincre les investisseurs dans un secteur qui reste compliqué.

Dans une note diffusée ce jeudi, le bureau d'études indépendant constate qu'en dépit des perspectives d'un redressement du marché des spiritueux, le cours de Bourse du groupe italien est resté bloqué dans une fourchette comprise entre 5,1 et 6,8 euros depuis mars 2025.

Même les derniers résultats trimestriels n'ont pas été jugés suffisamment bonds pour permettre d'amorcer un rebond, souligne le cabinet de recherche.

AlphaValue maintient, malgré tout, son conseil d'achat sur la valeur, expliquant que l'activité principale des apéritifs reste solide, compensant la faiblesse des ventes de whisky et de rhum.

Les analystes regrettent cependant que les lourds investissements consentis afin de pour réduire la dépendance aux boissons saisonnières n'aient pas encore permis de restaurer les niveaux de rentabilité historiques.

Les espoirs reposent encore sur Aperol

De leur point de vue, la relance pourrait bien passer par les innovations autour du Spritz, notamment sa version cubi, afin de créer de nouvelles occasions de consommation.

Enfin, AlphaValue dit anticiper une amélioration de la génération de trésorerie (FCF) avec la fin du cycle de dépenses d'investissement.

Son objectif de cours est fixé à près de 7,9 euros, soit un potentiel d'appréciation théorique de 19%.

A la Bourse de Milan, l'action Campari gagne 1,60% à 6,7 euros dans le sillage des chiffres d'activité meilleurs que prévu de son concurrent britannique Diageo et d'un retour en grâce des valeurs liées à la consommation suite à la victoire des Démocrates américains, qui laisse entrevoir une désescalade de la guerre contre l'Iran, un repli des prix de l'énergie et un redémarrage des dépenses des ménages.

Le titre gagne plus de 20% cette année, mais cède près de 38% sur les trois dernières années.