Campari s'inscrit en hausse après un relèvement de RBC
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 15:52
Dans une note de recherche publiée dans la matinée, le broker estime que le groupe de spiritueux italien revient peu à peu sur de meilleurs rails, en dépit d'un secteur à l'évolution incertaine, notamment grâce à la météo favorable qui a récemment dopé son activité.
Surtout, fait-il valoir, la direction de Campari s'est engagée à investir régulièrement dans ses marques, ce qui pourrait permettre à la société de renouer avec une croissance du chiffre d'affaires d'environ 4% par an, ce qui correspond à la moyenne du marché mondial des spiritueux.
Les attentes du marché sont par ailleurs redevenues plus réalistes, souligne RBC, ce qui réduit le risque de déceptions.
S'agissant de sa valorisation, l'action Campari se paie cher en se traitant à environ 24 fois les bénéfices attendus en 2026, contre seulement 16 fois en moyenne pour ses concurrents, mais demeure encore 15% en dessous de sa moyenne sur 10 ans et est revenue à ses niveaux d'avant-Covid, conclut l'intermédiaire, qui estime en conséquence qu'une opinion 'performance en ligne' est ainsi justifiée.
Vers 15h45, Campari progressait de 1,4% alors que l'indice FTSE MIB prenait 1% au même instant.
Le titre a perdu près de 13% de sa valorisation en Bourse sur le mois écoulé.
