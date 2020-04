Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Campari prêt à faire des acquisitions structurantes Reuters • 25/04/2020 à 11:50









CAMPARI PRÊT À FAIRE DES ACQUISITIONS STRUCTURANTES MILAN (Reuters) - Campari est prêt à réaliser d'importantes acquisitions afin de maintenir son avance dans le cadre de la consolidation en cours du secteur des spiritueux, a déclaré le directeur général du groupe italien dans un entretien publié samedi dans un quotidien national. "Le monde des spiritueux se consolide rapidement et nous sommes prêts pour des transactions encore plus importantes que celles que nous avons conclues jusqu'à présent (...), nous devrons réaliser dans le futur des opérations importantes", a déclaré Bob Kunze-Concewitz au quotidien italien La Repubblica. Campari a annoncé la semaine dernière avoir entamé des négociations exclusives avec la société française non côtée SARL FICOMA pour acheter 80% de la marque de champagne Lallier fondée en 1906 à Aÿ, l'un des dix-sept villages classés "Grand Cru" en Champagne. Si cette opération est couronnée de succès, cette acquisition ferait du fabricant de l'apéritif rouge Campari le premier acteur italien à faire son entrée dans la filière champenoise. Bob Kunze-Concewitz a jugé qu'il était trop tôt pour fournir des chiffres sur l'impact de la pandémie de coronavirus qui pèse sur ses marques apéritives, en raison de la fermeture des bars et des restaurants, en particulier en Italie où ils représentent 50 à 60% des ventes locales. Les principaux concurrents de Campari sont le britannique Diageo ainsi que les français LVMH et Remy-Cointreau. (Valentina Za, version française Jean-Michel Bélot)

