Campari: dans le rouge après des trimestriels décevants

(CercleFinance.com) - Campari perd plus de 3% à Milan, au lendemain de la publication d'un profit opérationnel ajusté en recul de 10,2% à 136 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025, un niveau inférieur de 7% aux attentes selon Oddo BHF.



A 666 millions d'euros, le chiffre d'affaires de la maison italienne de vins et spiritueux est resté stable (+0,3%) en données totales, mais s'est contracté de 4,2% en organique et a manqué de 3% le consensus d'après le bureau d'études.



'Nous confirmons que nos objectifs apportés précédemment pour 2025 demeurent notre cible, tout en reconnaissant que la visibilité est basse', indique le CEO Simon Hunt, mentionnant les impacts des droits de douane et de la faiblesse du dollar.





