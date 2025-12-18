Campari cède ses marques Averna et Zedda Piras pour 100 millions d'euros

(AOF) - Le producteur italien de spiritueux et de vins Campari a conclu la vente d'Averna et de Zedda Piras à la société de spiritueux italienne Illva Saronno Holding S.p.A. (propriétaire de la marque de liqueur Disaronno et des marques historiques de vins siciliens Florio et Duca di Salaparuta). "Cette transaction marque une nouvelle étape importante dans notre stratégie visant à rationaliser le portefeuille pour se concentrer sur les marques de premier plan, tout en réduisant la complexité opérationnelle et en soutenant le désendettement financier", a expliqué Campari dans un communiqué.

Campari vend ces deux marques pour un montant de 100 millions d'euros. Le paiement, effectué en numéraire, est soumis aux mécanismes habituels d'ajustement de prix.

La clôture de la transaction est prévue au cours du premier semestre 2026.

Pour réaliser cette vente, les marques Averna et Zedda Piras seront regroupées dans une nouvelle entité juridique ("NewCo"). Ce transfert comprend les stocks, une partie du personnel, le fonds de commerce ainsi que les sites de production de Caltanissetta en Sicile (pour Averna) et d'Alghero en Sardaigne (pour Zedda Piras).

Une fois la vente finalisée, Campari continuera d'aider l'acheteur pendant une période de transition : le groupe continuera de fabriquer l'Amaro Averna dans son usine de Canale et de distribuer les produits en Allemagne, en Autriche et en Suisse, avant que les marques Amaro Averna et Zedda Piras ne soient intégrés au réseau commercial d'Illva Saronno Holding S.p.A.

Dans le cadre de cette stratégie, le groupe italien avait déjà annoncé plus tôt en 2025 la cession de son site de production australien et de son activité de conditionnement en mars, suivis de Cinzano en juin, représentant une contribution totale d'environ 3% du chiffre d'affaires net du groupe sur une base pro-forma.

En outre, en octobre, le groupe Campari, via Dioniso Group (sa coentreprise à 50/50 avec Moët Hennessy), avait également annoncé la vente de Tannico, la plateforme italienne d'e-commerce de vins et spiritueux, à un acteur privé du secteur. Le produit total de ces cessions, incluant la vente d'Averna et de Zedda Piras, dépasse les 210 millions d'euros.

Averna, l'un des amers siciliens (amari), a été créé en 1868 et acquis par le groupe Campari en 2014 lors du rachat de Fratelli Averna S.p.A., propriétaire à l'époque des marques Amaro Averna, Braulio, Limoncetta et Frattina. Le groupe a par la suite cédé Limoncetta et Frattina. Braulio, en revanche, reste dans le portefeuille du groupe : aucune cession n'est envisagée.

Zedda Piras, marque de liqueur de myrte, a été acquise par le groupe Campari en 2002 lors du rachat de Sella&Mosca S.p.A.

