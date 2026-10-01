Campari 2e plus forte hausse du FTSE MIB, BofA passe à l'achat

Le titre Campari enregistre jeudi la 2e plus forte progression de l'indice FTSE MIB à la Bourse de Milan, bénéficiant d'un changement de recommandation de Bank of America, qui est passé ce matin de "neutre" à "achat" sur le fabricant de l'Aperol, avec un objectif de cours porté de 7 à 7,6 euros.

Vers 11h30, l'action prenait 1,5% à 6,2 euros, portant la progression du titre à plus de 12% depuis le début de l'année.

Dans une note de recherche, la banque estime que le succès des nouvelles déclinaisons de la marque Aperol, notamment celle proposée en fût prêt-à-boire (Aperol Tap), renforce sa confiance dans la perspective d'une réaccélération de la croissance organique du groupe italien, qui pourrait atteindre 4% à 5% dès l'an prochain, selon ses calculs.

Bientôt un retour en grâce ?

La firme américaine s'attend en parallèle à ce que le spécialiste des spiritueux améliore sa marge opérationnelle de 2,7 points de pourcentage au cours des 4 prochaines années, soit le double des prévisions du consensus, sous l'effet d'un allègement de ses dépenses commerciales, générales et administratives (SG&A) et d'une simplification de son modèle.

Conséquence, souligne BofA, Campari pourrait renouer avec une croissance moyenne annuelle de son bénéfice par action (BPA) de l'ordre de 10% et redevenir l'un des groupes européens de grande consommation les plus dynamiques, justifiant du même coup un mouvement de revalorisation.