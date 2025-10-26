Cameroun-Quatre personnes tuées par balle lors de manifestations de l'opposition à Biya

Au moins quatre personnes ont été tuées par balle lors de manifestations organisées par l'opposition au président camerounais Paul Biya, a rapporté dimanche l'équipe de campagne du candidat à l'élection présidentielle Issa Tchiroma, à la veille de la publication des résultats du scrutin.

Des centaines de partisans de l'opposition ont monté des barricades et bloqué des routes de la capitale camerounaise Douala, accusant le pouvoir de se préparer à truquer l'élection qui s'est tenue le 12 octobre et dont les résultats sont attendus lundi.

Les manifestations se sont formées après la publication de résultats partiels par les médias locaux donnant vainqueur Paul Biya, 92 ans et doyen des chefs d'État en exercice dans le monde. Le gouvernement camerounais a rejeté les accusations d'irrégularités et a appelé à attendre la publication des résultats.

"On veut Tchimora, on veut Tchimora !", ont lancé les manifestants qui se sont réunis dans le quartier de New Bell, dans la ville de Douala.

Issa Tchiroma, 76 ans, ancien porte-parole du gouvernement, a rassemblé d'importantes foules réclamant la fin du long règne du président sortant. Sa candidature bénéficie du soutien d'une plateforme regroupant plusieurs partis d'opposition et organisations civiles.

Paul Biya a levé la limitation du nombre de mandats en 2008 et s'appuie depuis longtemps sur des tactiques de division. Le système électoral à un seul tour permet au candidat arrivé en tête, même avec une majorité simple, de l'emporter.

(Reportage de Bate Felix; version française Zhifan Liu)