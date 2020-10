Calvert ouvre son institut sur l' investissement responsable à l'Europe et l'Asie

(NEWSManagers.com) - Calvert Research and Management, la filiale d' Eaton Vance Corp dédiée à l' investissement responsable, ouvre le Calvert Institute for Responsible Investing en Europe et Asie, un institut de recherche qui vise à promouvoir les meilleures pratiques en matière d'investissement responsable et faire progresser la compréhension sur ce sujet, initialement lancé en Amérique du Nord.

En complément de ses programmes internes de recherche et d'éducation, le Calvert Institute s'associera avec des organisations universitaires de premier plan, des groupes industriels et d'autres investisseurs partageant les mêmes préoccupations pour créer et parrainer des recherches tierces axées sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) qui préoccupent les investisseurs responsables.

Les projets de recherche actuels incluent l'exploration et l'évaluation des formes de gouvernance d'entreprise, la gestion du capital humain, l'inégalité et la matérialité financière de la diversité des sexes et des races, l'intégration des facteurs ESG, les finances publiques, les pratiques durables et la transition énergétique mondiale.