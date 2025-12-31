Calme en vue en Europe pour la "der" de 2025

(AOF) - Les marchés actions européens sont attendus sur une note calme avec de faibles volumes d'échanges pour cette dernière séance de l'année. Les places européennes fermeront leurs portes en début d'après midi. Sur le front des statistiques, l'agenda est très mince avec seules les inscriptions hebdomadaires au chômage outre-Atlantique à surveiller ce jour. En Chine, l'activité manufacturière a ‍progressé de manière inattendue en décembre, après huit mois consécutifs de ‌recul. Pour l'heure, le CAC 40 progresse de plus de 10% sur l'année, contre une baisse de 2,15% en 2024.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Biosynex

Le Conseil d'administration de Biosynex a pris acte de la démission pour raisons personnelles de Brigitte Geny de son mandat d'administratrice indépendante avec effet au 19 janvier 2026. A la suite de cette démission, le Conseil sera composé, à compter du 19 janvier 2026, de six administrateurs. Le laboratoire publiera par ailleurs son chiffre d'affaires annuel le 15 janvier prochain, après Bourse.

Casino

Le Groupe Casino annonce qu'il a procédé à un remboursement de 30 millions d'euros de la dette sécurisée portée par sa filiale Quatrim, dont 29,2 millions de capital et 0,8 million d'intérêts courus portant sur le capital remboursé. Après l'opération, le montant nominal des obligations sécurisées Quatrim est ainsi réduit à 139,9 millions d'euros.

Maurel & Prom

Maurel & Prom (M&P) annonce avoir conclu un accord définitif relatif à la cession de ses 120,4 millions d'actions, représentant 20,07% du capital, dans Seplat Energy, l'un des principaux producteurs indépendants d'énergie au Nigéria, à Heirs Energies. La cession est réalisée pour un prix de cession total de 496 millions de dollars, comprenant un premier paiement de 248 MUSD, le solde étant payable sous 30 jours et garanti par une lettre de crédit irrévocable.

Michelin

Michelin, a annoncé, conformément à la décision du président de la gérance du 19 décembre 2025 et faisant application de la 14ème résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 16 mai 2025, une réduction de son capital. La Compagnie générale des établissements Michelin va procéder à l’annulation de 22 919 400 actions auto-détenues, soit 3,23% du nombre total de titres. La réduction de capital est effective au 30 décembre 2025.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage seront connues à 14h30.

Vers 8h30, l'euro cède 0,10% à 1,1733 dollar.

Hier à Paris

Pour la dernière séance complète de l’année, la Bourse de Paris a fini dans le vert, enchaînant une deuxième hausse consécutive. Le CAC 40 a terminé la journée de mardi sur un gain de 0,69%, à 8 168,15 points. Le volume d’affaires a été particulièrement faible et la prudence de mise dans l’attente de la publication, à 20h, du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed. Les autres principaux indices européens ont suivi la même tendance, à l’image de l’EuroStoxx 50 qui a progressé de 0,86%, à 5 801,05 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont clôturé l'avant dernière séance de l'année en baisse dans un contexte de faibles volumes d'échange et après le compte rendu de la dernière décision de la Fed. « Les participants ont exprimé une diversité de points de vue quant au caractère restrictif de la politique du comité. La plupart des participants ont estimé que de nouveaux ajustements à la baisse de la fourchette cible des fonds fédéraux seraient probablement appropriés si l'inflation diminuait", indiquent les minutes. Le Dow Jones a reculé de 0,20% à 48367 points et le Nasdaq de 0,24% à 23419 points.