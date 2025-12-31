 Aller au contenu principal
Eurostar a subi d'importants retards à cause d'un problème distinct de celui du Tunnel
information fournie par AFP 31/12/2025 à 12:51

Des voyageurs à la gare de St. Pancras à Londres le 30 décembre 2025, alors que le service ferroviaire Eurostar entre la Grande-Bretagne et l'Europe continentale est interrompu ( AFP / CARLOS JASSO )

Eurostar, dont le trafic avait déjà été fortement perturbé mardi par un incident dans le Tunnel sous la Manche, a précisé mercredi que plusieurs trains au départ de Londres ont subi d'importants retards dans la soirée en raison d'un autre problème, distinct.

"Une caténaire est tombée sur un train Eurostar reliant Londres à Paris, à proximité de l'entrée du tunnel sous la Manche", a indiqué la compagnie ferroviaire dans un communiqué.

Une porte-parole d'Eurostar a précisé à l'AFP que l'incident s'est produit "vers 22h CET (heure de Paris, NDLR), à proximité de l'entrée du tunnel sous la Manche", côté anglais.

"Deux autres services (trains, NDLR) ont également subi d'importants retards, mais ont pu poursuivre leur trajet vers Bruxelles", ajoute la compagnie.

Plusieurs passagers ont raconté dans les médias français et britanniques, et sur X, leur nuit à bord.

Arrivée à la Gare du Nord à Paris à 10H35 mercredi, une passagère a raconté son périple à l'AFP: "Nous devions partir a 19H00 hier soir de Londres pour arriver a 22h30, et nous nous sentions chanceux de partir avec seulement 45 minutes de retard. Mais au final nous arrivons à Paris avec 12 heures de retard", a détaillé Christelle Renouf, habitante de Caen (Calvados), avec son mari et ses deux fils.

"Après l'embarquement, le train s'est d'abord arrêté une première fois une heure car il manquait du personnel, puis il s'est arrêté de nouveau juste avant le tunnel, car il y a eu un caténaire qui est tombé sur la voiture 4", a-t-elle raconté.

"On nous a distribué des biscuits et de l'eau vers 3H00 du matin quand tout le monde dormait ou essayait de dormir", a-t-elle encore expliqué, racontant leur nuit "dans le train, pas d'électricité, pas d'eau, pas de wifi".

Eurostar précise dans son communiqué qu'"en raison de la position du train à proximité de la caténaire endommagée, des impératifs de sécurité et du manque d'alimentation électrique dans la zone, l'opération visant à déplacer le train et les clients s'est révélée très complexe".

"Les clients à bord sont restés en sécurité et ont reçu des rafraîchissements ainsi que des informations régulières", assure Eurostar, ajoutant que les clients "bénéficieront d'une indemnisation renforcée".

