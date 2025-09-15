California Resources rachète Berry Corp dans le cadre d'une transaction de 717 millions de dollars, dans un contexte de changement de réglementation

California Resources CRC.N a déclaré lundi qu'il achèterait son rival Berry Corp BRY.O , dans l'espoir de créer un producteur de pétrole et de gaz plus important et plus rentable dans l'État américain le plus peuplé, alors qu'il assouplit ses réglementations environnementales strictes.

L'opération, qui valorise Berry à 717 millions de dollars, dettes comprises, intervient quelques jours seulement après l'adoption par les législateurs californiens d'un projet de loi visant à stimuler le forage pétrolier dans le comté de Kern. Cette mesure, qui vise à rendre l'approvisionnement en pétrole plus abordable pour les raffineries de l'État et à maintenir les prix sous contrôle , constitue un répit important pour les entreprises énergétiques qui ont quitté l'État en raison des restrictions strictes imposées aux combustibles fossiles.

Les actionnaires de Berry recevront 0,0718 action California Resources pour chaque action qu'ils possèdent. Cela valorise Berry à 3,806 dollars par action et place la valeur des capitaux propres de l'opération à environ 295 millions de dollars, selon les calculs de Reuters.

Les actions de Berry ont bondi de 20,7 % pour atteindre 3,99 dollars, tandis que celles de California Resources ont augmenté de 5,2 %.

"Nous pensons que cette acquisition a beaucoup de sens stratégique pour (California Resources) étant donné le chevauchement et la proximité des actifs de (Berry) Californie", ont déclaré les analystes de Roth MKM.

"La récente décision législative californienne de rouvrir l'octroi de permis pour les puits de pétrole et de gaz dans le comté de Kern... rend l'opération encore plus convaincante"

Dans le cadre de la transaction, California Resources détiendra également l'unité C&J Well Services de Berry. Cette activité l'aidera à gérer les puits et à améliorer l'efficacité opérationnelle.

En outre, l'opération apportera la position de Berry dans le bassin de l'Uinta, dans l'Utah, ce qui ajoutera une flexibilité opérationnelle et financière axée sur le pétrole.

Sur une base pro forma, l'entreprise combinée aurait produit environ 161 000 barils équivalent pétrole par jour au deuxième trimestre et détiendrait environ 652 millions de bep de réserves prouvées à la fin de l'année 2024.

Les actionnaires de California Resources détiendront environ 94 % de la nouvelle société. La dette à long terme de Berry s'élevait à 364,6 millions de dollars au 30 juin.

La transaction, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre 2026, a été approuvée par les conseils d'administration des deux sociétés.