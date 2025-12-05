 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
50 491,87
-1,05%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

California Resources interrompt le débit de l'oléoduc après une fuite dans le champ pétrolifère de San Ardo
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 22:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte et des détails dans les paragraphes 4 à 6) par Nicole Jao

California Resources CRC.N a signalé vendredi matin une fuite dans le champ pétrolifère de San Ardo, dans le comté de Monterey, en Californie, selon une déclaration déposée auprès d'un organisme de réglementation de l'État.

L'écoulement vers la conduite a été stoppé et la décharge a été arrêtée, a déclaré California Resources dans le dossier déposé auprès du service d'urgence du bureau du gouverneur de Californie vendredi.

Un déversement de 93 barils d'eau de production et de 3 barils de pétrole a été constaté à partir d'une conduite de groupe, selon la déclaration. Aucun cours d'eau ou collecteur d'eaux pluviales n'a été touché.

Une équipe était sur place pour réparer la conduite. Aucun blessé ni aucune évacuation n'ont été signalés.

California Resources n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le pétrole lourd produit à San Ardo alimente le marché du raffinage de Los Angeles, comme l'indique le site web de la société.

Valeurs associées

CALIFORNIA RES
47,650 USD NYSE -0,19%
Gaz naturel
5,06 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
63,78 USD Ice Europ +0,65%
Pétrole WTI
60,11 USD Ice Europ +0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank