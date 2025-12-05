California Resources interrompt le débit de l'oléoduc après une fuite dans le champ pétrolifère de San Ardo

California Resources CRC.N a signalé vendredi matin une fuite dans le champ pétrolifère de San Ardo, dans le comté de Monterey, en Californie, selon une déclaration déposée auprès d'un organisme de réglementation de l'État.

L'écoulement vers la conduite a été stoppé et la décharge a été arrêtée, a déclaré California Resources dans le dossier déposé auprès du service d'urgence du bureau du gouverneur de Californie vendredi.

Un déversement de 93 barils d'eau de production et de 3 barils de pétrole a été constaté à partir d'une conduite de groupe, selon la déclaration. Aucun cours d'eau ou collecteur d'eaux pluviales n'a été touché.

Une équipe était sur place pour réparer la conduite. Aucun blessé ni aucune évacuation n'ont été signalés.

California Resources n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Le pétrole lourd produit à San Ardo alimente le marché du raffinage de Los Angeles, comme l'indique le site web de la société.