California Resources fusionne avec Berry Corp dans le cadre d'une opération de 717 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La société énergétique américaine California Resources CRC.N a déclaré lundi qu'elle achèterait le producteur de pétrole Berry Corp BRY.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ce qui valoriserait la cible à environ 717 millions de dollars, y compris la dette.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer