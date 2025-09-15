 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 909,50
+1,08%
California Resources fusionne avec Berry Corp dans le cadre d'une opération de 717 millions de dollars
information fournie par Reuters 15/09/2025 à 14:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société énergétique américaine California Resources CRC.N a déclaré lundi qu'elle achèterait le producteur de pétrole Berry Corp BRY.O dans le cadre d'une transaction entièrement en actions, ce qui valoriserait la cible à environ 717 millions de dollars, y compris la dette.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

BERRY
3,3100 USD NASDAQ 0,00%
CALIFORNIA RES
53,030 USD NYSE 0,00%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
67,34 USD Ice Europ +0,69%
Pétrole WTI
63,20 USD Ice Europ +0,93%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

