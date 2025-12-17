CALIBRE (ex CYBERGUN) : Succès de l'opération sur les BSA existants

17 décembre 2025

CALIBRE, acteur mondial du tir, annonce le succès de l'opération d'exercice des bons de souscription (BSA 2022 ) annoncée le 29 octobre dernier [1] [2] .

A l'issue de la période de souscription qui a pris fin le 12 décembre 2025, 9 784 665 BSA 2022 soit près de 80% des bons en circulation au lancement de l'opération ont été traités.

Cette opération a permis d'accroitre la trésorerie de CALIBRE de 0,7 MEUR [3] , par la création de 18 624 493 392 actions nouvelles, tout en réduisant de 40% la dilution potentielle. A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital pré-opération et ne participant pas à l'offre a ainsi été ramenée à 0,39% [4] . Au 31 décembre 2025, il ne restera plus d'instruments dilutifs significatifs en circulation [5] .

Le succès de cette opération est notamment lié à la cession annoncée par HBR Investment Group de l'intégralité de ses BSA 2022 à plusieurs investisseurs (dont le premier actionnaire de la Société) ayant chacun pris l'engagement de traiter les BSA 2022 ainsi acquis dans le cadre de ladite opération.

Recevez gratuitement toute l'information financière de CALIBRE par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE (anciennement dénommée CYBERGUN) est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2024, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : +33 1 56 69 61 86

Avertissement :

La société CALIBRE rappelle que des bons de souscription d'actions (BSA) sont en circulation. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution, en raison du grand nombre de titres pouvant être émis en cas d'exercice de tout ou partie de ces bons par leur(s) porteur(s).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la Société admise à la négociation qui a émis de telles valeurs mobilières.

Un suivi de ces BSA est disponible sur le site de la Société : www.cybergun.com/bsa/

[1] « CALIBRE lance une opération sur les BSA existants afin de consolider sa structure financière et se projeter vers l'avenir ».

[2] Le détail des votes est mis en ligne sur le site Internet de la Société. À noter que, après plusieurs échanges constructifs et dans un souci de clarté du positionnement, les principaux actionnaires de la Société ont renoncé à la modification des statuts envisagée dans le communiqué de presse du 13 octobre 2025.

[3] Montants bruts avant prise en compte des frais relatifs à l'opération.

[4] Sur la base de 11 756 271 815 actions en circulation au 31 octobre 2025

[5] Les BSA K2A et BSA K2B en circulation pourraient donner lieu à la création d'un maximum de 154 actions.