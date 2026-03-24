CALIBRE (ex CYBERGUN) : INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET AU NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

24 mars 2026
CALIBRE publie l'information relative au nombre total de droits de vote et au nombre d'actions composant son capital social, conformément aux dispositions de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers.
|Date
|Nombre d'actions
|Nombre de droits de vote
|28/02/2026
|33 411 660 678
|Théoriques
|33 421 666 247
|Exerçables [1]
|33 421 666 247
Par ailleurs, la Société rappelle que, depuis le 1 er janvier 2026, le nombre d'actions émis chaque mois dans le cadre de son programme ORABSA et de l'exercice de BSA se décompose comme suit :
|Libellé
|BSA K2A
|BSA K2B
|Autres
|TOTAL
|Janvier 2026
|0
|0
|0
|0
|Février 2026
|0
|0
|0
|0
Les ultimes instruments dilutifs encore en circulation (BSA K2A et BSA K2B ) ne pourraient donner lieu qu'à la création d'un maximum de 153 actions nouvelles et il n'y a plus de contrat de financement (à prix variable ou autre).
Par ailleurs, la société publie sur son site émetteur le suivi mensuel des BSA en circulation et du nombre d'actions pouvant résulter de l'exercice de ces BSA.
Recevez gratuitement toute l'information financière de CALIBRE par e-mail en vous inscrivant sur : www.cybergun.com
A propos de CALIBRE :
Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2024, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.
Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.
Contacts :
ACTUS finance & communication
Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78
Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32
ATOUT CAPITAL
Listing Sponsor : +33 1 56 69 61 86
Avertissement :
La société CYBERGUN rappelle que des bons de souscription d'actions (BSA) sont en circulation. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution, en raison du grand nombre de titres pouvant être émis en cas d'exercice de tout ou partie de ces bons par leur(s) porteur(s).
Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la Société admise à la négociation qui a émis de telles valeurs mobilières.
Un suivi de ces BSA est disponible sur le site de la Société : www.cybergun.com/bsa/
[1] Le nombre total de droits de vote exerçables est calculé sur la base de l'ensemble des droits de vote théoriques moins les actions privées de droit de vote.
- SECURITY MASTER Key : l5idZ5eYlG+Vnp1wksloa2Rqa2ySm2HGZWLGlZRwaJvIaJxpl2eUmsrJZnJolmtn
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97161-alibr_cp_ddv_20260228.pdf
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