CALIBRE (ex CYBERGUN) : Convocation des actionnaires en Assemblée Générale et rationalisation des outils de financement

9 septembre 2026

CALIBRE, acteur mondial du tir, annonce la convocation de ses actionnaires en Assemblée Générale Mixte le 16 octobre 2026.

A cette occasion, les actionnaires auront notamment, à titre ordinaire, à approuver les comptes consolidés de l'exercice 2025 qui s'est soldé par un bénéfice net de 1 819 KEUR.

Il sera également proposé de renouveler les mandats de 2 membres du conseil de surveillance (Emmanuel Couraud et Dimitri Romanyszyn) et de nommer un nouveau membre (Xavier Ferreira Seixas) en replacement d'un membre sortant (Fabrice Guarneri).

A titre extraordinaire, il sera proposé aux actionnaires de ne renouveler que la délégation de compétence permettant de décider d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) ainsi que la possibilité préalable d'ajuster la valeur nominale des actions au plus proche des niveaux de cours de Bourse actuels.

Les autres autorisations d'opérations sur titres ne sont pas soumises au vote des actionnaires.

L'avis de réunion valant avis de convocation et comportant l'ordre du jour et le texte des résolutions a été publié au Balo ce jour. Il peut être consulté sur le site Internet de la Société dans la rubrique Infos réglementées - CALIBRE GROUPE .

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A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2025, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 20 MEUR et un bénéfice net de 1,8 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

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