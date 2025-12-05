CALIBRE (ex CYBERGUN) : Avancée de l'opération sur les BSA existants

5 décembre 2025

CALIBRE, acteur mondial du tir, fait le point sur l'avancée de l'opération d'exercice des bons de souscription (BSA 2022 ) annoncée le 29 octobre dernier [1] [2] dont les objectifs sont :

D'accroitre la trésorerie de la Société de 0,89 MEUR [3] ;

De réduire de 40% la dilution potentielle ;

De solder l'intégralité des instruments dilutifs en circulation [4] .

A ce jour, l'opération a d'ores et déjà portée sur 62% des BSA 2022 en circulation à la date de lancement et permis de renforcer la trésorerie de CALIBRE de 0,55 MEUR, grâce notamment à la cession annoncée par HBR Investment Group de l'intégralité de ses BSA 2022 à plusieurs investisseurs (dont le premier actionnaire de la Société), ayant chacun pris l'engagement de traiter les BSA 2022 ainsi acquis dans le cadre de ladite opération.

Les porteurs de BSA 2022 désireux de participer à l'opération devront manifester leur décision en retournant à la Société le formulaire disponible sur son site Internet ( www.cybergun.com/bsa/ ) dûment complété et signé au plus tard le 12 décembre 2025.

Les caractéristiques détaillées et les modalités de participation à l'opération sont rappelées et précisées en fin de communiqué de presse.

La société rappelle que seuls les BSA 2022 détenus au nominatif pur sont éligibles à l'opération. Les porteurs peuvent adresser leurs questions relatives à cette opération et aux modalités de participation par e-mail à calibre@actus.fr .

La Société communiquera dans les meilleurs délais les résultats définitifs de l'opération.

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE (anciennement dénommée CYBERGUN) est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2024, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Modalités de l'opération

(données arrêtées à la date de lancement) :

Nature des BSA 2022 éligibles à l'opération : BSA 2022 détenus au nominatif pur [5]

éligibles à l'opération : BSA détenus au nominatif pur [5] Identifiant (code ISIN) des BSA 2022 : FR001400EG77

: FR001400EG77 Termes et conditions des BSA 2022 : Disponibles sur le site de la Société ( www.cybergun.com/emission-orabsa-2022/ )

: Disponibles sur le site de la Société ( ) Nombre de BSA 2022 en circulation : 12 292 709 [6]

en circulation : 12 292 709 [6] Pour tout BSA 2022 éligible régulièrement exercé par un porteur donné entre le 19 novembre 2025 et le 12 décembre 2025 (inclus), la Société s'engage à racheter purement et simplement un nombre de BSA 2022 détenus par ledit porteur égal à deux tiers (2/3) du nombre de BSA 2022 ainsi exercé (arrondi à l'unité inférieure, et dans la limite du solde de BSA 2022 éligible détenus par ledit porteur suivant cet exercice) (pas de garantie d'actif et/ou de passif)

éligible régulièrement exercé par un porteur donné entre le 19 novembre 2025 et le 12 décembre 2025 (inclus), la Société s'engage à racheter purement et simplement un nombre de BSA détenus par ledit porteur égal à deux tiers (2/3) du nombre de BSA ainsi exercé (arrondi à l'unité inférieure, et dans la limite du solde de BSA éligible détenus par ledit porteur suivant cet exercice) (pas de garantie d'actif et/ou de passif) Nombre de BSA 2022 exerçables en cas d'apport de l'intégralité des BSA 2022 à l'opération : 7 375 625

exerçables en cas d'apport de l'intégralité des BSA à l'opération : 7 375 625 Parité d'exercice : 3 172,395 actions nouvelles pour un (1) BSA 2022 exercé

exercé Nombre d'actions nouvelles créées en cas d'exercice de l'intégralité des BSA 2022 dans le cadre de l'opération : 23 398 395 872

dans le cadre de l'opération : 23 398 395 872 Prix d'exercice d'un (1) BSA 2022 : 0,36 EUR

: 0,36 EUR Date limite d'exercice des BSA 2022 afin de bénéficier des conditions de l'opération :

12 décembre 2025 [7]

afin de bénéficier des conditions de l'opération : 12 décembre 2025 [7] Prix de rachat d'un (1) BSA 2022 par la Société dans le cadre de l'opération : 0,36 EUR

par la Société dans le cadre de l'opération : 0,36 EUR Dilution : A titre indicatif, la participation de l'intégralité des porteurs de BSA 2022 à l'opération ramènerait la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital pré-opération et ne participant pas à l'offre à 0,33% [8]

à l'opération ramènerait la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital pré-opération et ne participant pas à l'offre à 0,33% [8] Les porteurs de BSA 2022 désireux de participer à l'opération devront manifester leur décision en retournant à la Société le formulaire disponible sur le site de la Société ( www.cybergun.com/bsa/ ) dûment complété et signé au plus tard le 12 décembre 2025.

La Société rappelle que seuls les BSA 2022 détenus au nominatif pur sont éligibles à l'opération projetée décrite ci-avant. Les porteurs de BSA 2022 désireux d'y participer sont donc invités à vérifier sous quelle forme sont détenus leurs BSA 2022 et, le cas échéant, à en demander le transfert au nominatif pur en contactant leur intermédiaire financier et le service titres de la Société (Uptevia).

[1] « CALIBRE lance une opération sur les BSA existants afin de consolider sa structure financière et se projeter vers l'avenir ».

[2] Le détail des votes est mis en ligne sur le site Internet de la Société. À noter que, après plusieurs échanges constructifs et dans un souci de clarté du positionnement, les principaux actionnaires de la Société ont renoncé à la modification des statuts envisagée dans le communiqué de presse du 13 octobre 2025.

[3] Montants bruts avant prise en compte des frais relatifs à l'opération.

[4] Les BSA K2A et BSA K2B pourraient donner lieu à la création d'un maximum de 154 actions.

[5] Pour participer à l'offre, les porteurs doivent détenir leurs BSA 2022 au nominatif pur. Si ce n'est pas le cas, ils peuvent effectuer le transfert au nominatif pur en contactant leur intermédiaire financier et le service titres de la société ( UPTEVIA ).

[6] Au 31 octobre 2025.

[7] La date limite d'exercice des BSA 2022 est fixée au 30 décembre 2025. L'exercice après le 12 décembre 2025 ne permettra pas de participer à l'opération.

[8] Sur la base de 11 756 271 815 actions en circulation au 31 octobre 2025.